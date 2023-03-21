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    14:53, 21 Март 2023 | GMT +6

    Алуа Балкибекова победила российскую чемпионку на ЧМ-2023 по боксу

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    Фото: instagram.com/boxingkazakhstan
    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Лидер женской сборной Казахстана по боксу Алуа Балкибекова провела свой бой 1/8 финала весовой категории до 48 килограммов на чемпионате мира-2023 в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Противостояла чемпионке Азии и серебряной призерке чемпионата мира 2022 года боксерша из России, чемпионка Европы-2019 и победительница первенства своей страны Юлия Чумгалакова. Итогом поединка стала победа Балкибековой раздельным решением судей.

    Напомним, что в своем первом бою на женском ЧМ-2023 Алуа Балкибекова единогласным решением судей взяла верх над сингапурской спортсменкой Кей Ван Чи Вай.
    Женский чемпионат мира по боксу в Нью-Дели продлится до 26 марта.
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