Алуа Балкибекова не смогла выйти в финал ЧМ-2023 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова провела свой полуфинальный бой на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели и уступила сопернице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 48 килограммов Алуа Балкибекова встретилась с индийкой Ниту Гангас и уступила ей по очкам.

Алуа Балкибекова не смогла выйти в финал мирового первенства и завершила выступление на турнире с бронзовой медалью. В прошлом году она становилась серебряным призером чемпионата мира в Стамбуле, а также выигрывала «золото» чемпионата Азии в Аммане (Иордания).

Ранее Алуа Балкибекова противостояла турчанке Эриван Барут. Во втором раунде ей был отсчитан нокдаун, однако по итогам трех раундов казахстанке все же присудили победу со счетом 5:0. Таким образом, она вышла в полуфинал и гарантировала себе как минимум «бронзу».