Алтынбек Коразбаев призвал народ руководствоваться рассудком и не давать волю агрессии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Народный артист Казахстана, известный композитор Алтынбек Коразбаев высказался по ситуации в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие граждане! Мои земляки! Со вчерашнего дня мы слышим о негативных событиях, о конфликте. Дорогие, мы же казахи, славящиеся широтой своей души. Широки и наши объятия. Мы являлись всегда умным и рассудительным народом. Сейчас необходимо проявить спокойствие. В каждом народе могут быть один-два хулигана. Они есть и у нас, и у других. Мы народ, который в военные годы приютил и немцев, и карачаевцев, и украинцев. Мой отец в свое время в маленьком двухкомнатном доме приютил и наравне со своими шестью детьми воспитывал маленького карачайского мальчика Мухаммеда. А он сейчас готов отдать жизнь за казахов. Давайте вспомним прошлое и остановимся, положившись на рассудок», - сказал Алтынбек Коразбаев.

Народный артист Казахстана призвал народ руководствоваться, прежде всего, рассудком и не давать волю агрессии.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. По информации МВД, восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе конфликта. Глава Министерства информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в СЦК призвал не допускать распространения фейковой информации по событиям в Кордайском районе и не допускать призывов к насилию.







