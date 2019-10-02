Алтынай Кобеева: Национальный совет взял курс на решение системных вопросов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гражданский сектор должен вносить проработанные и конструктивные предложения. Так считает председатель ОФ «Информационно-ресурсный центр» Алтынай Кобеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловно, по наиболее важным направлениям реализация поручений Главы государства, данных в Послании от 2 сентября этого года, уже идет и, на мой взгляд, успешно. Например, уже начал работать Национальный совет общественного доверия. Сейчас Нацсовет планирует обсудить поправки в законодательство о митингах, и эта работа уже началась. Эта инициатива была озвучена Общественным советом города Алматы, в котором я также работаю. Уже создана рабочая группа из числа экспертов, в том числе международных, из числа активных граждан, членов Общественного совета. Подготовлены предложения и они направляются в Национальный совет. Также я знаю, что Национальный совет планирует до конца года сформировать предложения по внесению изменений в законодательство о Парламенте, политических партиях и выборах. То есть, Национальный совет уже взял курс на решение системных вопросов. Это фундаментальный подход к работе», – сказала А. Кобеева.

По ее мнению, также сделаны серьезные шаги для исполнения поручения Президента Касым-Жомарта Токаева о «слышащем государстве». То, что Президент создал целый отдел в своей Администрации по контролю за рассмотрением обращений граждан, очень важно. Потому что часто бывают нарекания со стороны граждан к работе государственных органов, особенно в части их взаимодействия с населением. Иногда граждане обращаются к властям с какими-то проблемами, а получают в ответ формальные отписки. Новый отдел в Администрации Главы государства не просто рассматривает обращения, но и анализирует, чтобы выявлять системные проблемы и решать их.

«Важная роль отводится гражданскому сектору, как инициатору различных предложений, а также на этот сектор возлагается мониторинг хода реализации Послания Главы государства. Это дает прекрасную возможность гражданскому сектору в лице неправительственных, профсоюзных организаций, Ассамблеи народа Казахстана, просто активных граждан и блогеров, работающих в социальных сетях, участвовать в решении наиболее актуальных проблем общества. Главное, что Президент сам показал личный пример того, как устанавливать обратную связь с населением через социальные сети, использовать этот механизм взаимодействия с обществом. Очень хорошо, что по примеру Президента руководители госорганов начали открывать свои аккаунты в социальных сетях. Теперь главное, чтобы представители гражданского общества тоже выдавали конструктивные, проработанные предложения, потому что наши предложения тоже иногда не отличаются качеством. А ведь госорганы должны их рассматривать и им должны быть понятны эти предложения, чтобы их реализовать», – отметила эксперт.