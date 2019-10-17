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«Алтын Тобылғы»: в два раза увеличен размер призов за лучшие литературные произведения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фондом Елбасы продолжается прием заявок на участие в литературном конкурсе «Алтын Тобылғы», передает МИА «Казинформ».
Молодые поэты и писатели могут продемонстрировать свои творческие способности в рамках номинаций конкурса: «Лучшая проза», «Лучшая поэзия», «Лучшая драматургия», «Лучшее детское произведение». Победитель в каждой из этих четырех номинаций получит по 2 миллиона тенге.
Также объявлена специальная тематическая номинация «Созидательное поколение Великой степи». Премия в этой номинации установлена в размере 3 миллиона тенге.
«Если Вы увлекаетесь написанием прозы и поэзии, и при этом Вам от восемнадцати до тридцати пяти лет, то конкурс «Алтын тобылғы» - точно для Вас! Рассматриваются только неопубликованные ранее работы. Работы принимаются по электронному адресу at2019@fpp.kz до 1 ноября 2019 года. Победители (лауреаты премии) будут объявлены в первой декаде декабря 2019 года», - говорится в сообщении пресс-службы фонда.
С положением и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте www.fpp.kz
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