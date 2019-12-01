«Altyn Samgay-2019»: названы имена лучших спортсменов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 ноября в Нур-Султане Национальный Олимпийский комитет Казахстана подвел итоги спортивного года: церемония вручения Национальной спортивной премии «Altyn Samgay-2019» прошла в Центральном концертном зале «Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Главная спортивная премия страны «Altyn Samgay-2019», учрежденная по инициативе президента НОК Казахстана Тимура Кулибаева, в этом году прошла в обновленном формате: в зале собрались ведущие спортсмены страны, яркие звезды эстрады, общественные деятели, медийные личности и болельщики! Впервые истинные болельщики #teamKZ имели возможность принять участие в премии, стать по-настоящему частью команды и пообщаться с членами национальной сборной. К слову, именно фанаты традиционно выбирали обладателей премии: в течение двух недель, с 15 до 30 ноября, на сайте awards.olympic.kz велось голосование. За это время было принято около 820 тыс. голосов.





В номинации «Лучший спортсмен года по летним видам спорта» победителем стал Бекзад Нурдаулетов. Боксер в этом году триумфально провел чемпионат мира в Екатеринбурге. В полуфинале он сенсационно одержал победу над олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира Хулио Сесаром Ла Крус (Куба), отправив при этом того в нокдаун. Затем Нурдаулетову удалось завоевать золотую медаль.

Премия в номинации «Лучший спортсмен по зимним видам спорта» присуждена казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой, которая в этом сезоне завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). В произвольной программе Турсынбаева исполнила четверной сальхов, став первой фигуристкой старше 16 лет, которой удался этот сложнейший элемент.

«Лучшим молодым спортсменом» 2019 года стал Абильмансур Батыргали - призер чемпионата мира среди молодежи по каратэ в Чили.

В номинации «Лучший тренер по летним видам спорта» победил главный тренер сборной команды Казахстана по вольной борьбе Асет Серикбаев, а премию «Лучшего тренера по зимним видам спорта» завоевала Елена Круглыхина — главный тренер команды Казахстана по фристайлу-могул. Кстати, Елена уже дважды подряд завоевывает эту премию, в этом году под ее руководством Юлия Галышева впервые в истории принесла золото чемпионата мира по фристайлу-могул.

«Лучшей национальной спортивной федерацией» признана Казахстанская федерация по хоккею с шайбой. «Лучшим спортивным регионом» стало управление физической культуры и спорта Кызылординской области, а премию «Прорыв года» получил борец вольного стиля Алишер Ергали – в этом году он принес команде Казахстана лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио, дойдя до четвертьфинала ЧМ, проходившего в Нур-Султане.

Звание же «Лучшей команды года» завоевала мужская национальная по хоккею с шайбой, которая в этом году добилась выхода в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. Удалось ей это на мировом первенстве (группа А, первый дивизион) в Нур-Султане.





Специальную премию Национального Олимпийского комитета Казахстана «Достояние казахстанского спорта» из рук президента НОК Казахстана получил ветеран Амин Елемесович Туяков, чемпион и призер чемпионатов СССР в беге на короткие дистанции и в эстафете, заслуженный мастер спорта СССР.

Отдельно стоит подчеркнуть, что в этом году одной из главных новшеств стало вручение премий и спортсменам-паралимпийцам. В течение сезона атлеты с ограниченными возможностями боролись за медали на многочисленных международных турнирах, демонстрируя колоссальную волю к победе, а также настоящий характер. Премия «Лучший спортсмен паралимпийского спорта» досталась Нурлану Домбаю. На чемпионате мира по паратаэквондо Нурлан в весовой категории до 75 кг завоевал золотую медаль, став таким образом двукратным чемпионом мира.

Лучшим тренером в паралимпийских видах спорта назван Жандос Киянов – главный тренер команды Казахстана по парадзюдо. Впервые во время подведения итогов спортивного года отмечены были и специалисты комплексно-научных групп, которые сопровождают атлетов как во время тренировочных сборов, так и во время крупнейших стартов.

«Лучшим специалистом КНГ» был назван доктор Ирек Сатов, которые 20 лет своей профессиональной деятельности отдал спорту, половина из которых – сборной по боксу.

Отметим, что одним из ярких моментов вечера стал розыгрыш двух путевок на Олимпийские игры-2020 в Токио, победители которого определялись случайным образом среди болельщиков, купивших билеты на Национальную спортивную премию года.





В этом году, как и всегда, премии победителям вручали именитые и титулованные ветераны спорта. На сцену поднялись Жаксылык Ушкемпиров, Куралбек Ордабаев, Виктор Абоимов, Ольга Шишигина, Гюзель Манюрова. Вместе со спортсменами премию вручали и выдающиеся в своих областях люди. К примеру, 9-летний шахматист и обладатель «золота» открытого чемпионата Франции Сауат Нургалиев, 17-летний ученик из Кызылорды Евгений Демиденко, автор проекта нового самолета будущего, выкупленного затем корпорацией «Боинг». Премии вручали министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, аким г. Нур-Султана Алтай Кульгинов и другие.

Кроме того, на торжественной церемонии вручения Национальной спортивной премии «Altyn Samǵaý-2019» две казахстанские спортсменки получили медали Олимпийских игр Пекин-2008.

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев от имени Международного Олимпийского комитета вручил Алле Важениной и Ольге Рыпаковой медали, которые были перераспределены после пересмотра результатов Олимпийских игр Пекин-2008.

Согласно пересмотренным результатам ОИ Пекин-2008, имеются изменения по достижениям Казахстана по легкой атлетике и тяжелой атлетике. Казахстанская штангистка Алла Важенина стала обладательницей «золота» ОИ Пекин-2008 по тяжелой атлетике в весовой категории до 75 кг.



А Ольга Рыпакова в свой день рождения официально получила серебряную медаль Олимпиады 2008 года в тройном прыжке, таким образом став обладательницей полного комплекта олимпийских наград – «золота» Олимпиады Лондон-2012, «серебра» ОИ Пекин-2008 и бронзовой награды ОИ Рио-2016.



Вручение премий сопровождалось уникальной концертной программой с участием отечественных звезд.

Фото: Оlympic.kz