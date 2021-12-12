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ALTYN SAMǴAÝ-2021. Кто стал лучшим в паралимпийских видах спорта

12 Декабря 2021 22:40
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ALTYN SAMǴAÝ-2021. Кто стал лучшим в паралимпийских видах спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана проводится добрая традиция – подведение итогов спортивного года в рамках Национальной спортивной премии Altyn Samǵaý-2021. Сегодня, 12 декабря, стали известны имена лучшего спортсмена и лучшего тренера по паралимпийским видам спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Отметим, что победителей в этих номинациях определил Национальный Паралимпийский комитет Казахстана.

Премия «Лучший спортсмен по паралимпийским видам спорта» досталась Давиду Дегтяреву.

В этом году Давид стал победителем Паралимпийских игр Токио-2020 и чемпионом мира по пара пауэрлифтингу в Грузии.

Лучшим тренером в паралимпийских видах спорта назван Жандос Киянов - главный тренер команды Казахстана по парадзюдо. Трое его воспитанников - Ануар Сариев, Даулет Темиржан и Зарина Байбатина - завоевали серебряные медали на Паралимпийских играх в Токио.

«Поздравляю всех с 30-летием Независимости Казахстана! Спасибо всем, кто причастен к этой Премии, я очень рад получить эту награду. Желаю много подобных побед казахстанским спортсменам»,- озвучил Киянов.


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#Нур-Султан   #Спорт  
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