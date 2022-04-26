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    15:29, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Алтын белгі не влияет на рейтинг школ - Минобразования РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Получение выпускниками школ нагрудного знака «Алтын белгі» никак не влияет на рейтинг школ. Об этом сообщила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова в прямом эфире ведомства в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отвечая на вопросы зрителей, вице-министр разъяснила, что получение выпускниками школ нагрудного знака «Алтын белгі» никак не влияет на рейтинг школ, а также на категорию учителей этих школ.

    «Это не соответствует действительности. Таких правил нет. «Алтын белгі» не влияет на рейтинг школ. Получение этого нагрудного знака зависит только от оценок и знаний ученика. В случае, если ученик не оправдает надежд, никаких претензий учителю не предъявляется. В министерстве нет таких документов», – сообщила Ш. Каринова.

    По ее словам, для присвоения категории учителям есть свои требования. При этом по мере повышения категории возрастают и требования к учителю в части организации учебного процесса. Во время аттестации учитываются, наряду с личными достижениями учителя, и достижения его учеников. Но, это не зависит только от «Алтын белгі».

    В ходе прямого эфира вице-министр сообщила, что в этом году претендентами на знак «Алтын белгі» будут 7,5 тыс. учеников. Также, в этом году внесены изменения в правила сдачи экзамена по математике для претендентов – экзамены будут приниматься на базе Назарбаев интеллектуальных школ.

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