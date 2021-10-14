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    10:35, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Алтай» представит Азию на женском клубном чемпионате мира по волейболу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиатская конфедерация волейбола (AVС) официально подтвердила, что на женском клубном чемпионате мира Азию представит казахстанский клуб «Алтай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского Комитета РК.

    Главный волейбольный турнир среди женских профессиональных волейбольных клубов под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) пройдёт в Турции в период с 15 по 19 декабря 2021 года.

    Напомним, что «Алтай» из Усть-Каменогорска стал «золотым» призёром клубного чемпионата Азии среди женщин, пройдя весь турнирный путь без единого поражения. В финале престижного соревнования действующий чемпион Казахстана уверенно обошёл хозяек площадки, четырёхкратных победительниц Лиги Таиланда, команду «Накхонратчасима Qmin C» с разгромным счётом 3:0.


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