Алтай Куздибаев назначен Председателем Правления АО «Казахстанская Жилищная Компания»

Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин представил коллективу АО «Казахстанская Жилищная Компания» назначенного сегодня Председателя Правления – Алтая Куздибаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: АО «Казахстанская Жилищная Компания»

Алтай Куздибаев родился в 1985 году. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Международная экономика». Имеет степень магистра менеджмента.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в АО «Народный Банк Казахстана». В 2009-2012 гг. работал в ТОО «Первое кредитное бюро».

С ноября 2012 по 2013 гг. приступил к работе в АО «Государственное кредитное бюро», являющееся дочерней организацией Национального Банка Республики Казахстан, в качестве заместителя Председателя Правления.

С ноября 2013 г. по август 2020 года занимал должность заместителя Председателя Правления АО «Байтерек девелопмент», являющееся дочерней организацией АО «НУХ «Байтерек».

После объединения жилищного блока АО «НУХ «Байтерек», путем присоединения АО «Байтерек девелопмент» и АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» к АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Алтай Куздибаев переведен в АО «Казахстанская Жилищная Компания» на позицию заместителя Председателя Правления Единого оператора жилищного строительства.