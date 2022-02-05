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Алтай Кульгинов встретился с жителями аварийных домов

5 Февраля 2022 17:12
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Алтай Кульгинов встретился с жителями аварийных домов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о том, что в этом году более 300 семей переселят из ветхих аварийных домов, передает МИА «Казинформ».

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«Работаем над тем, чтобы улучшить жилищные условия горожан. Это и строительство соцквартир, запуск доступных льготных жилищных программ, ремонт ЖК, завершение долгостроев.

Но есть еще одна часть – это снос аварийных ветхих домов. Из-за физического износа, в таких домах начинает протекать крыша, сыпаться фундамент, на постоянной основе возникают проблемы с электропроводкой, канализацией и др. Учитывая год постройки, бывают такие многоквартирные дома, где печка находится внутри квартир, а туалеты – на улице.

В текущем году мы планируем переселить из ветхих аварийных домов более 300 семей. Сегодня встретился с жильцами двух аварийных домов. Это пятиэтажное общежитие, расположенное по адресу Дукенулы, 21 (район Сарыарка). С жильцами этого дома мы встречались ровно год назад, обговаривали все вопросы. Мы его снесем. На маслихате поддержали, в план сноса на этот год включили.

Также встретился с жильцами аварийного дома, расположенного по адресу ул. Угольная, 12а (ныне - пр. Аль Фараби, 27, район Байконыр). Износ данного дома составляет 75%. Дом признан аварийным, он также включен в список сноса. Жильцам необходимо будет привести в порядок все документы. Вопросы будут рассмотрены по каждой квартире.

За последние три года из аварийных домов переселили почти 700 семей. Также проводим работы по ремонту ЖК, замене лифтов, завершению строительства долгостроев.

По поручению Главы государства значительно увеличен объем строительства льготного доступного жилья», – написал аким столицы.


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#Нур-Султан   #Жилье   #Общество  
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