Алтай Кульгинов встретился с покорившей Эверест Марией Ауэзовой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов встретился с Марией Ауэзовой, которая покорила Эверест. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Историю жительницы нашей столицы Марии Ауэзовой, которая покорила Эверест, вы наверное слышали. Ее история примечательна тем, что Мария - с особенными потребностями! Без ног женщина забралась на высоту в 5364 м. В столь нелёгком пути ее сопровождали супруг и тренер.

За хрупкой Марией скрывается сильная духом женщина, которая является примером для многих из нас! Встретился с Марией и ее командой, которая сопровождала ее - с супругом и тренером. Женщина поделилась впечатлениями о покорении вершины, о планах на дальнейшие подвиги!

Мечта Марии - встать на ноги - получить качественные протезы ног. Мы осуществим ее мечту!», - написал Алтай Кульгинов в Instagram.