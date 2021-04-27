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    13:12, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Алтай Кульгинов встретился с покорившей Эверест Марией Ауэзовой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов встретился с Марией Ауэзовой, которая покорила Эверест. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Историю жительницы нашей столицы Марии Ауэзовой, которая покорила Эверест, вы наверное слышали. Ее история примечательна тем, что Мария - с особенными потребностями! Без ног женщина забралась на высоту в 5364 м. В столь нелёгком пути ее сопровождали супруг и тренер.
    За хрупкой Марией скрывается сильная духом женщина, которая является примером для многих из нас! Встретился с Марией и ее командой, которая сопровождала ее - с супругом и тренером. Женщина поделилась впечатлениями о покорении вершины, о планах на дальнейшие подвиги!
    Мечта Марии - встать на ноги - получить качественные протезы ног. Мы осуществим ее мечту!», - написал Алтай Кульгинов в Instagram.


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