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Алтай Кульгинов встретился с матерями особенных детей
9 Июня 2020 19:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов встретился с матерями, которые воспитывают детей с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт главы города.
«Встретился с матерями, которые воспитывают детей с особыми потребностями, - пишет А. Кульгинов. - На встрече были подняты жилищные вопросы, получение медпомощи, допобразования, также вопросы трудоустройства и создания условий для реабилитации детей».
Аким столицы рассказал, что в данном направлении ведется системная работа: «Расширяем сеть реабилитационных Центров, ведем строительство на базе ипподрома крытого манежа для занятий иппотерапией, на первых этажах новых ЖК открываем соцобъекты (мини-центры для детей, реабилитационные центры, детсады), более чем в два раза увеличили количество инватакси. Также помогаем в получении медпомощи, трудоустройстве и получении дополнительного образования».
Вопросы, озвученные на встрече, взяли в работу, написал А. Кульгинов.
Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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