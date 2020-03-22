Алтай Кульгинов: Всех прилетевших из-за границы пассажиров размещают в медицинский стационар в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всех прилетевших из-за границы пассажиров в Нур-Султане размещают в медицинский стационар. Об этом сообщил аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».
«С 00:00 часов 22 марта 2020 года въезд и выезд из города закрыт. Круглосуточно работает Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции:
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Всех пассажиров, прилетевших из-за границы, сразу размещаем в гостиницах, развёрнутых под медицинский стационар. Врачи берут анализы на инфекцию. Всем пассажирам строго запрещается без сдачи анализов и получения результатов на коронавирус выезжать в город. Данные меры приняли в первую очередь для вашей безопасности и безопасности ваших родных», - написал Алтай Кульгинов на своей странице в Facebook.
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По его информации, на всех блокпостах столицы для бесперебойной доставки продовольствия и товаров первой необходимости организован «зелёный коридор».«Водителям и экспедиторам необходимо иметь маски, удостоверение личности, техпаспорт, документы на товар. Также акиматом города разработано мобильное приложение и внедрено на планшеты полицейских: это позволит пропускать сотрудников, обеспечивающих жизнеобеспечение города и сократит время регистрации», - добавил аким.
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Усилены санитарные нормы. Дезинфекции проводятся во всех соцобъектах, ТРЦ, рынках, подъездах ЖК, гостиницах, а также на остановках, в автобусах и т.д.
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Приостановлена работа кафе, ресторанов (работают только на вынос), ночных клубов, магазинов одежды, детских игровых зон, спортивных центров и т.д.
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«Призываем граждан не выходить из дома без надобности, соблюдать все меры безопасности, ведь самодисциплина позволит сократить риск заражения инфекцией. Только вместе мы преодолеем этот непростой период», - добавил Алтай Кульгинов.
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