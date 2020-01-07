Алтай Кульгинов: Все мы стремимся поддерживать мир

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султана поздравил православных верующих с Рождеством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Текст поздравления Алтая Кульгинова зачитал заместитель акима столицы Бахтияр Макен во время посещения рождественского богослужения в Свято-Успенском кафедральном соборе города.

«Уважаемый митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, уважаемые жители столицы! Поздравляю вас и всех православных христиан со светлым праздником - Рождеством Христовым, пробуждающим самое доброе чувство в сердцах верующих и объединяющих вокруг традиционных духовных ценностей. Все мы стремимся поддерживать мир, межконфессиональное и межэтническое согласие, которое царят в нашей стране. И в этом единстве - сила нашего общества», - сказал в своем поздравлении Алтай Кульгинов.

Как отметил аким, православная церковь Казахстана в тесном взаимодействии с представителями других традиционных религий. В этом контексте вероисповедание прилагает значительные усилия для укрепления духовного общения сограждан и воспитания патриотизма.

«Пусть этот праздник способствует дальнейшему сохранению наших главных ценностей - общественного согласия, мира, единства, и будет наполнен добрыми чувствами и поступками. Желаю православным христианам, всем гражданам Казахстана, празднующим Рождество Христово, здоровья, благополучия, процветания и всего самого наилучшего», - пожелал аким города.

Ранее православных христиан Казахстана в Свято-Успенском кафедральном соборе Нур-Султана поздравил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.



