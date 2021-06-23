Алтай Кульгинов вручил ключи от автомобилей столичным полицейским

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В профессиональный праздник - День казахстанской полиции - аким столицы Алтай Кульгинов вручил ключи от новых служебных автомашин сотрудникам столичного департамента полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Парк служебных автомобилей ДП г. Нур-Султана пополнился 30 автомобилями отечественного производства марки «Hyundai Elantra» и «Hyundai Tucson». До конца текущего года будет вручено еще 11 автомобилей. К примеру, только в прошлом году автопарк столичной полиции пополнился еще 65 автомобилями. Служебные автомобили переданы Полку патрульной полиции, Специализированному батальону и участковым инспекторам полиции и позволят расширить мобильность данных служб в обеспечении общественного правопорядка в столице.

Обновление парка служебных автомобилей столичного Департамента полиции только часть масштабного комплекса мер, принимаемых государством для постоянного повышения качества работы страж порядка.

«Уважаемые сотрудники полиции, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! На вас возлагается большая ответственность. Это обеспечение спокойствия и безопасности горожан, порядка на улицах. На вашем счету не одна спасенная жизнь! В период пандемии вы также стояли на передовой: дежурили на блокпостах, обеспечивали бесперебойную работу города. В составе мониторинговых групп пресекаете факты нарушения, тем самым вносите неоценимый вклад в нераспространение коронавируса.

По поручению руководства страны мы работаем над улучшением и созданием комфортных условий для вас: Первое. Материально-техническое оснащение органов внутренних дел. Сегодня автопарк пополнили еще 30 автомобилями. До конца года планируем дополнительно дооснастить 11 единицами спецтехники. Кроме того, в прошлом году мы выделили 65 машин.

Второе. Переход на сервисную модель

Внедрение сервисной модели работы с населением осуществляется по поручению Главы государства по принципу «полиция в шаговой доступности». В рамках данного проекта в районах города и жилых массивах установим 16 современных модульных постов полиции. Кроме того, ранее открыли новое адмздание Управлению полиции района Есиль. Также осуществляем текущий ремонт участковых пунктов полиции.

Третье. Жилищный вопрос.

По линии Казахстанской жилищной компании (КИК) расширили категорию участников - куда помимо медицинских работников, учителей, соцработников, деятелей культуры и спорта также вошли сотрудники Департамента полиции и Департамента по чрезвычайным ситуациям. Данное новшество запустили с прошлого года. В текущем году выдадим 100 квартир. Кроме того, стражи порядка также согласно очередности получают жилье по другим жилищным программам. Также премируем стражей порядка», - подчеркнул аким столицы Алтай Кульгинов.

Начальник Департамента полиции г. Нур-Султана Ержан Саденов выразил признательность акимату города за постоянную поддержку и отметил, что с каждым годом улучшается материально-техническая база столичной полиции, решаются социально-бытовые проблемы сотрудников.

«Новая техника повысит оперативность, слаженность и эффективность работы полиции в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка, позволив своевременно реагировать на обращения граждан.

По поручению Главы государства реализуется концепция принципа «полиция шаговой доступности. С целью реализации данного поручения Министром внутренних дел РК генерал-лейтенантом полиции Е.З. Тургумбаевым 2021 год объявлен «Годом профилактики правонарушений». Защита правопорядка, обеспечение безопасности и спокойствия граждан является главной задачей для нас», - подчеркнул начальник Департамента полиции г. Нур-Султана генерал-майор Ержан Саденов.

Кроме того, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в работе отличившимся сотрудникам полиции аким столицы Алтай Кульгинов вручил благодарственные письма. Среди них заместитель начальника оперативно-криминалистического отдела подполковник полиции О. Кузьменко, участковый инспектор полиции капитан А.Бактыбаев, инспекторы специализированного батальона старшие лейтенанты Р. Жумабаев и С. Ким и др.