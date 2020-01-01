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Алтай Кульгинов вручил благодарственные письма военным полицейским

1 Января 2020 03:29
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Алтай Кульгинов вручил благодарственные письма военным полицейским

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов вручил благодарственные письма военным полицейским, которые в ходе совместного патрулирования городских улиц столицы c сотрудниками органов внутренних дел задержали четверых человек при попытке кражи высоковольтного кабеля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

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Инцидент произошёл 21 декабря 2019 года около 6 часов утра. На маршруте патрулирования старший лейтенант военной полиции Айдос Садуов увидел группу подозрительных людей. Двое направлялись в сторону припаркованного вдоль дороги автомобиля марки «Газель», двое других – доставали из шахты колодца высоковольтный кабель, который был впоследствии погружен в вышеуказанный автомобиль.


Военнослужащий, оценив ситуацию, дал команду водителю военной автомобильной полиции сержанту Жандосу Шаймардинову – заблокировать «Газель», а сам выбежал и произвёл задержание. Военнослужащий вызвал патруль 102, после чего подозреваемые были переданы в Алматинский районный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Напоминаем, что в нескольких регионах Казахстана в целях обеспечения правопорядка и пресечения правонарушений организовано совместное патрулирование органов военной полиции, военнослужащих и подразделений Министерства внутренних дел РК. Маршруты патрулирования разработаны с учётом криминогенной обстановки, мест дислокации воинских частей, увеселительных заведений, а также районов компактного проживания военнослужащих и членов их семей.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Армия,
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