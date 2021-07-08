21:46, 07 Июль 2021 | GMT +6
Алтай Кульгинов вручил астанчанам звание почетного гражданина города
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов вручил звание почетного гражданина столицы жителям города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Instagram Алтая Кульгинова.
«Каждый житель столицы вносит свой вклад в развитие города, его становление и формирование. Причём люди совершено из разных сфер деятельности: будь это учителя или медицинские работники, стражи порядка или строители, сотрудники коммунальных служб или художники», - написал Алтай Кульгинов.
Так, по словам акима, решением маслихата звание почётного гражданина столицы получили известный кардиохирург Юрий Пя, архитектор Сарсембек Жунусов, ветеран труда Аусадык Аубеков.
«Профессиональный путь каждого из них достоин уважения.
К примеру, на счету у кардиохирурга Юрия Пя не одна спасённая жизнь. В 2012 году Юрий Пя впервые провел операцию по трансплантации донорского сердца, а в 2016 году впервые в республике провел трансплантацию легких, которая является одной из сложнейших операций. В 2017 году под его руководством впервые на международном уровне было имплантировано искусственное сердце.
Юрий Пя - является гордостью страны и примером для начинающих студентов-медиков. Сарсембек Жунусов долгие годы работал над становлением столицы: принимал активное участие в разработке комплексной транспортной схемы города, проекта строительства Водно-зеленого бульвара, также в разработке многих других проектов.
Также в развитии инфраструктуры города и в процессе возведения объектов активное участие принимал Аусадык Аубеков», - отметил аким столицы.