Алтай Кульгинов вручил астанчанам звание почетного гражданина города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов вручил звание почетного гражданина столицы жителям города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Instagram Алтая Кульгинова.

«Каждый житель столицы вносит свой вклад в развитие города, его становление и формирование. Причём люди совершено из разных сфер деятельности: будь это учителя или медицинские работники, стражи порядка или строители, сотрудники коммунальных служб или художники», - написал Алтай Кульгинов.

Так, по словам акима, решением маслихата звание почётного гражданина столицы получили известный кардиохирург Юрий Пя, архитектор Сарсембек Жунусов, ветеран труда Аусадык Аубеков.



К примеру, на счету у кардиохирурга Юрия Пя не одна спасённая жизнь. В 2012 году Юрий Пя впервые провел операцию по трансплантации донорского сердца, а в 2016 году впервые в республике провел трансплантацию легких, которая является одной из сложнейших операций. В 2017 году под его руководством впервые на международном уровне было имплантировано искусственное сердце.

Юрий Пя - является гордостью страны и примером для начинающих студентов-медиков. Сарсембек Жунусов долгие годы работал над становлением столицы: принимал активное участие в разработке комплексной транспортной схемы города, проекта строительства Водно-зеленого бульвара, также в разработке многих других проектов.

Также в развитии инфраструктуры города и в процессе возведения объектов активное участие принимал Аусадык Аубеков», - отметил аким столицы.

«Профессиональный путь каждого из них достоин уважения.