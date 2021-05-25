Алтай Кульгинов вместе с учителями получил прививку от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для того чтобы в новом учебном году школьники и педагоги могли вернуться к прежнему формату обучения, нам всем необходимо сформировать коллективный иммунитет от COVID-2019. Об этом написал аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу градоначальника в сети Instagram.

«Сегодня последний звонок в школах! Еще с весны 2020 года учителя и учащиеся перешли на дистанционный формат обучения. Многие за это время уже соскучились по привычному формату обучения - оффлайн-режиму.

Для того чтобы в новом учебном году школьники и педагоги могли вернуться к прежнему формату обучения, нам всем необходимо сформировать коллективный иммунитет от COVID-2019.

Вместе с учителями получил прививку от коронавируса. Для удобства и большего охвата населения вакцинацией в городе увеличили количество прививочных пунктов в медорганизациях до 100. Также дополнительные пункты вакцинации открыли в крупных ТРЦ и т д. Выездные бригады вакцинируют трудовые коллективы.

Кроме того, лето - традиционный сезон отпусков. Вакцинация позволит обезопасить как себя, так и окружающих людей. Только соблюдением санитарных норм и формированием коллективного иммунитета мы сможем вернуться к прежнему доковидному ритму жизни: без ношения масок, карантинных ограничений и дистанционной работы/обучения. По последнему пункту повысится качество образования. Всё-таки важно, чтобы учителя обучали наших школьников в оффлайн-режиме!», - написал аким.



