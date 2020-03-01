Алтай Кульгинов: Ведем работу по расширению сети реабилитационных центров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с работой реабилитационного центра «Қасиетті жол», который работает на базе городской детской больницы №2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Ежегодно порядка 700 детей с ДЦП проходят бесплатную реабилитацию. По поручению акима города центру окажут необходимую поддержку в приобретении оборудования. Во время встречи родители, воспитывающие детей с особыми потребностями, имели возможность задать вопросы и озвучить предложения акиму города.

«Очень важно, чтобы центры не только поддерживали состояние здоровья детей, но и улучшали. Когда родители и медицинский персонал видят результат трудоемкого процесса, это очень важное и радостное для нас событие. Руководство страны уделяет особое внимание созданию мер поддержки для людей с особыми потребностями. Необходимо расширять сеть подобных реабилитационных центров, которые работают на базе действующих больниц. Совместно с Фондом Первого президента на базе еще одной городской больницы откроется реабилитационный центр. Для оказания удобного и профессионального передвижения увеличиваем количество машин инватакси, сегодня поступило еще 10 спецмашин. Будем и дальше работать над улучшением и созданием условий для людей с особыми потребностями. Поздравляю вас с праздником – днем благодарности. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

В городе ведется строительство конно-спортивного комплекса для занятий иппотерапией, на первых этажах новых ЖК открывают соцобъекты, как реабилитационные центры, поликлиники, мини-центры для детей, ведется совместная плодотворная работа с НПО, которые занимаются реабилитацией людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в столице построят два реабилитационных центра.