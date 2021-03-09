Алтай Кульгинов: Успехи и достижения столицы связаны с женщинами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов поздравил женщин с Международным женским днем, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие женщины! Представительницы прекрасного пола! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта! В преддверии праздничного дня организовали ряд концертов, наши сотрудники развозят продуктовые наборы. Невозможно в полной мере выразить вам нашу благодарность! Вы являетесь символом красоты, семейных ценностей и благополучия. Именно вы создаёте тепло и уют в доме, принимаете активное участие в воспитании детей и формируете их мировоззрение. При этом вы воспитываете не только своего ребенка, вы воспитываете нацию! Вы дарите бесценный подарок - жизнь! Нет такой сферы, где женщины не смогли бы достичь успехов. Вы вносите огромный вклад во всестороннее развитие нашего независимого государства и столицы, успешно реализуя себя в различных сферах, даже в сложных, и, казалось бы, сугубо мужских профессиях: вы учите детей и даете им образование, лечите и ставите на ноги пациентов, охраняете покой и обеспечиваете безопасность наших горожан, обеспечиваете жизнедеятельность города», - написал в Instagram Алтай Кульгинов.

Как подчеркнул градоначальник, успехи и достижения столицы по праву связаны с женщинами.

«В каждой сфере вы показываете вашу неиссякаемую энергию и профессионализм. Президент страны уделяет особое внимание реализации потенциала женщин – повышается доля женщин на руководящих должностях. Елбасы в одном из своих выступлений отметил, что «мир держится на ласке матерей, чем прочнее семья, тем сильнее государство». Государство работает над созданием необходимых условий. Выражаю вам благодарность за вашу душевную щедрость, тепло и уют в доме, за ваш талант и профессионализм! Вы вдохновляете нас на покорение новых вершин! Пусть все дни в году будут наполнены радостью, счастьем и приятными сюрпризами!» - обратился к женщинам аким Нур-Султана.



