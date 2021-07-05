Алтай Кульгинов сыграл на домбре кюй

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Национального дня домбры аким Нур-Султана Алтай Кульгинов с композитором Ренатом Гайсиным исполнили кюй, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алтай Кульгинов с композитором Ренатом Гайсиным сыграли кюй Абдимомына Желдибаева «Ерке сылқым». В честь праздника аким призвал жителей столицы и своих коллег принять участие в челлендже по исполнению на домбре национальных кюев.

«Кюи Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбета, Дины Нурпеисовой и многих других композиторов всегда будут в памяти нашего народа. Их творения будут и дальше передаваться из поколения в поколения. Как отметил Елбасы, мелодии домбры - особая музыка, а сам инструмент - «душа казаха». (… ) Очень важно развиваться всесторонне. Радует, что ещё совсем юные жители и наша молодежь проявляют активный интерес к игре на национальном инструменте», - написал аким столицы на своей странице в Instagram .

Напомним, в первое воскресенье июля в Казахстане отмечаетсяНациональный день домбры.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, посвященный Национальному дню домбры в Нур-Султане. Поздравив казахстанцев с Национальным днем домбры, Касым-Жомарт Токаев отметил, что чествование домбры, инициатором которого был Елбасы, превратилось в добрую традицию.

Национальный день домбры учрежден Указом Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2018 году.