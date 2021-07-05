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    12:37, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Алтай Кульгинов сыграл на домбре кюй

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Национального дня домбры аким Нур-Султана Алтай Кульгинов с композитором Ренатом Гайсиным исполнили кюй, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алтай Кульгинов с композитором Ренатом Гайсиным сыграли кюй Абдимомына Желдибаева «Ерке сылқым». В честь праздника аким призвал жителей столицы и своих коллег принять участие в челлендже по исполнению на домбре национальных кюев.

    «Кюи Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбета, Дины Нурпеисовой и многих других композиторов всегда будут в памяти нашего народа. Их творения будут и дальше передаваться из поколения в поколения. Как отметил Елбасы, мелодии домбры - особая музыка, а сам инструмент - «душа казаха». (… ) Очень важно развиваться всесторонне. Радует, что ещё совсем юные жители и наша молодежь проявляют активный интерес к игре на национальном инструменте», - написал аким столицы на своей странице в Instagram .

    Напомним, в первое воскресенье июля в Казахстане отмечаетсяНациональный день домбры.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, посвященный Национальному дню домбры в Нур-Султане. Поздравив казахстанцев с Национальным днем домбры, Касым-Жомарт Токаев отметил, что чествование домбры, инициатором которого был Елбасы, превратилось в добрую традицию.

    Национальный день домбры учрежден Указом Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2018 году.


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