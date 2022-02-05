Алтай Кульгинов сообщил о благоустройстве 250 дворов и общественных пространств в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что в текущем году планируется благоустроить порядка 250 дворов и общественных пространств, передает МИА «Казинформ».

«Во время объездов наших районов и жилых массивов, горожане также обращаются по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Провел традиционный еженедельный прием граждан. Принял еще 11 семей (В прошлом году на личном приеме принял почти 1,5 тыс граждан). Там также один из часто задаваемых вопросов – благоустройство.

В текущем году также масштабно преобразим наши дворы и откроем новые места для проведения досуга на свежем воздухе! В общей сложности в рамках мастер-плана «Нур-Султан-комфортный город» в текущем году планируем благоустроить порядка 250 дворов и общественных пространств. Утвердили план и финансирование в маслихате города. Тем не менее, по обращениям горожан будем вносить адреса на этот и последующие годы.

Проект «Бюджет народного участия» внедрили во всех районах города. Данный проект позволяет горожанам самим выбирать, что они хотят видеть у себя во дворе: футбольные и баскетбольные поля, где должны быть тихие зоны, а где воркаут-зоны, также тихие места для старшего поколения. Совместно с районными акиматами и Центром урбанистики с этого года проведено более 200 встреч с горожанами, на которых жители обсуждали концепцию будущих дворов и общественных пространств.

К примеру, новые точки притяжения появятся в ЖМ «Агрогородок», «Коктал», «Железнодорожный», «Интернациональный», «Ондирис», «Кирпичный», «Юго-Восток», «Уркер» и др. Как и в прошлые годы, акцент делаем на правую часть города и жилые массивы. На некогда заброшенных участках и пустырях, которые горожане вынуждены были обходить стороной, появятся новые благоустроенные места для времяпровождения. Также продолжим развивать наиболее проходимые и популярные участки, соединяя их между собой, тем самым создавая прогулочные променады.

Горожане из окна домов и офисов должны видеть не угрюмые виды дворовых территорий, а ухоженные места – своего рода магниты притяжения. Дворы и общественные пространства мы делаем многофункциональными, под разные спортивные интересы и возрастные категории.

За последние годы благоустроили свыше 500 дворовых территорий и общественных пространств.

Появились подмостовые пространства, скейт-зоны, променад, бульвар Театральный, парк и скверы в жилых массивах, тематические скверы в честь спасателей, медработников, учителей, колизей уличного спорта и многое другое!

Как отметил Глава государства, важно приучать детей еще с младых лет вести активный образ жизни, приобщаться к спорту! При благоустройстве также будем уделять внимание озеленению районов», - написал аким столицы.