Алтай Кульгинов: Сохранение и укрепление единства зависит от каждого из нас

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов поздравил граждан с Днем единства народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сердечно поздравляю вас с 1 Мая - Днем единства народа Казахстана! Благодаря единству многонационального и многоконфессионального народа наша независимая страна является родиной мира и солидарности. Главная формула «Казахстанского пути», сформулированная Елбасы, заключается в единстве народа», - написал на своей странице в Instagram Алтай Кульгинов.

«Сохранение и дальнейшее укрепление единства страны зависит от каждого из нас. Как отметил Президент, «только вместе, своим трудолюбием и упорством мы сможем построить сильное и процветающее государство», - отметил Алтай Кульгинов.

Он пожелал казахстанцам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов.