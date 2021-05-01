13:15, 01 Май 2021 | GMT +6
Алтай Кульгинов: Сохранение и укрепление единства зависит от каждого из нас
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов поздравил граждан с Днем единства народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сердечно поздравляю вас с 1 Мая - Днем единства народа Казахстана! Благодаря единству многонационального и многоконфессионального народа наша независимая страна является родиной мира и солидарности. Главная формула «Казахстанского пути», сформулированная Елбасы, заключается в единстве народа», - написал на своей странице в Instagram Алтай Кульгинов.
«Сохранение и дальнейшее укрепление единства страны зависит от каждого из нас. Как отметил Президент, «только вместе, своим трудолюбием и упорством мы сможем построить сильное и процветающее государство», - отметил Алтай Кульгинов.
Он пожелал казахстанцам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов.