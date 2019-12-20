Алтай Кульгинов: С января 2020 года поднимем заработную плату энергетикам более чем на 20%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов поздравил сотрудников АО «Астана - региональная электросетевая компания» с профессиональным праздником - Днем энергетика и наступающим 40-летним юбилеем компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

С января 2020 года заработную плату энергетикам столицы поднимут более чем на 20%

«Вы обеспечиваете тепло в домах и на всех объектах города. Это непростая работа, которую вы выполняете днём и ночью, несмотря на холод и жару, а особенно в зимние периоды. В зимний период нагрузка у нас в работе удваивается. Мы очень цену вашу работу. Мы благодарны вам за то, что вы выполняете эту нелегкую, но благородную работу. В день энергетика желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, успехов. Для того, чтобы молодые кадры были обеспечены жильём, по поручению Главы государства работает программа арендного жилья для работающей молодёжи. Сейчас идёт заселение дома. Также есть ряд других жилищных программ, со следующего года объём строительства доступного жилья увеличим втрое», - сказал аким города Алтай Кульгинов.

Также по поручению Алтая Кульгинова с начала 2020 года заработную плату увеличат коммунальщикам столицы.