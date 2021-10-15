Алтай Кульгинов рассказал о развитии столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал депутатам столичного маслихата о развитии города. Подробнее об основных направлениях развития столицы градоначальник сообщил на своей странице в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Столицу развиваем сразу в нескольких направлениях. Так как для комфортного проживания в городе важны как социальные объекты, так и должная инфраструктура. Сегодня депутатам городского маслихата представил развитие города. Вкратце остановлюсь на основных системных направлениях.

Первое. Доступное жилье и объекты долевого строительства

Как я ранее говорил, если, к примеру, в 2018 году было построено 1100 соцквартир, а в 2019 году – 2900, то за последние 2 года существенный рост – в прошлом году 7 тысяч квартир, в этом году доведем до 10 тысяч соцквартир.

Кроме того, в этом месяце запустили специальную жилищную программу «Elorda Jastary» для молодежи. Также ведем работы по сносу аварийного ветхого жилья. За 2019-2020 год переселили свыше 400 семей. В этом году переселим еще 257 семей.

Не менее важным является вопрос завершения строительства долгостроев. Дольщики на протяжении долгих лет ожидали свои квартиры. Проблемных домов было 150. За 2019-2020 год достроили и ввели в эксплуатацию 33 дома. В этом году завершим еще 57 многоквартирных жилых комплексов. Только в этом году будет решена проблема еще 7 тысяч семей-дольщиков.

В 2022-23 году планируется завершение оставшихся домов-долгостроев. По каждому долгострою есть решение.

Второе. Строительство школ и медучреждений

За счет строительства школ количество учебных заведений с 3-сменным обучением сократили с 8 до 4, переуплотненных с 22 до 14. В текущем году 15 школ позволяют создать порядка 40 тысяч ученических мест, это в 2 больше в сравнении с 2020 годом, в 4 раза больше, чем в 2019 году. В следующем году построим еще 16 школ. Учебные заведения строим во всех районах, в том числе в ЖМ.

В разных районах открыли 29 объектов «Доктор у дома», значительно расширили сеть реабилитационных центров, также ведем строительство ряда медучреждений: национальный координационный центр экстренной медицины, национальный научный онкоцентр, больницу и др.

Третье. Газификация

На этой неделе начали подключать дома к газу в ЖМ Юго-Восток (по микрорайонам). Ранее такая возможность появилась у жителей ЖМ Коктал-1, Коктал-2, Железнодорожный, Промышленный, часть Агрогородка. Также АО «КазТрансГаз Аймак» ведет строительство сетей газоснабжения в ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный.

Для обеспечения газом в столице построили более 645 км внутриквартальных сетей газоснабжения. Процесс газификации разделен на несколько этапов.

Четвертое. Жилые массивы

В ЖМ проложили 13,5 км инженерных сетей, более 5 км канализации и водопровода, более 3 км ливневых канализаций и др.

За 2 года построили и заасфальтировали 200 улиц, построили 5 школ, 3 спорткомплекса, 66 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары), в прошлом году в ЖМ Коктал открыли большой парк. Полным ходом идет газификация жилых массивов.

В 2022 году в четырех ЖМ планируем построить еще 4 учебных заведения, в ЖМ Интернациональный - центр первичной медицинской помощи и др.

Пятое. Инженерные сети, дорожная инфраструктура

Ведем строительство ряда стратегических объектов. По ТЭЦ-3 возобновили строительно-монтажные работы, в том числе и на водогрейной котельной. Если ТЭЦ-3 позволит охватить теплом 6,5 млн кв. мжилья, то мощность новых водогрейных котлов превысит мощность ТЭЦ-3 в 2 раза. Котельные будут обеспечивать теплом в первую очередь те участки, где прогнозируется дефицит.

Мощность новой насосно-фильтровальной станции составит 105 тысяч куб. м/сутки. Кроме того, ведутся работы по проектированию КОС-2 (канализационные очистные сооружения).

В текущем году отремонтировали еще 115 улиц, ведется строительство двух мостов – по Тауелсиздик и по Улы Дала.

Шестое. Инвестиции

Несмотря на мировую пандемию, нами не прекращались работы по привлечению частных инвестиций в экономику города. В прошлом году в столицу привлекли 1,1 триллиона тенге. Это на 20% больше, чем в 2019 году. За январь-сентябрь 2021 объем инвестиций составил 731,1 млрд тенге, и вырос на 5,3%.

Если будем говорить точечно о проектах, то на 20 инвестзаседаниях одобрили 150 проектов. В первую очередь поддержку получили те проекты, которые необходимы как горожанам, так и городу. Это в сфере образования, здравоохранения, промышленности, логистики и торговли, спорте, жилья и т.д. Также учитывая важность продбезопасности, в городе за счет частных инвестиций ведем строительство оптово-распределительных центров, тепличных комплексов, хлебокондитерского комбината и др.

Седьмое. Общественные пространства

Город развиваем согласно мастер-плану «Нур-Султан – комфортный город». В текущем году мы благоустроили 200 дворов и общественных пространств. Появились новые места для комфортного времяпровождения на свежем воздухе, с пользой для здоровья.

К примеру, это колизей уличного спорта «NS street life», первый в городе пешеходный бульвар «Театральный», пешеходная улица «Demalys Promenade», тематические скверы в честь спасателей, учителей и др. В прошлом году «фишками» стали наши первые подмостовые пространства.

При благоустройстве уделяем внимание озеленению города. В текущем году высадим свыше 1 млн зеленых насаждений, своего рода «зеленые островки» появились на территории театров, достопримечательностей. Развитие столицы находится на контроле у руководства страны», - написал аким столицы.