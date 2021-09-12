Алтай Кульгинов рассказал о развитии массового спорта в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крупные спортивные объекты должны быть не только местами для проведения соревнований и тренировок профессиональных спортсменов, но и площадками для занятия спортом для детей. Об этом аким Нур-Султана Алтай Кульгинов написал на своей странице в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Спортивные учреждения делаем открытыми и доступными для детей, молодежи. Это благоприятно скажется как на качестве тренировок, так и придаст стимул развитию. Согласно поручению Главы государства, приоритет в развитии - массовый спорт, развитие детско-юношеских спортивных школ. Спортивную инфраструктуру развиваем с акцентом не на профклубы, а на массовые виды спорта», - написал на своей странице аким.

В качестве примера Алтай Кульгинов привел легкоатлетический спортивный комплекс, открытый в 2020 году. Там могли заниматься только профессиональные спортсмены по 7 дисциплинам лёгкой атлетики.

«В целях увеличения охвата большего количества населения, с сентября двери легкоатлетического спортивного комплекса открыли и для наших детей. Для этого сформировали спортивный клуб «Nur-Sultan» по лёгкой атлетике, который позволяет, как нанять тренеров и выплачивать им за их труд зарплату, так и увеличить охват детей, которые занимаются спортом. Особенностью клуба является то, что заниматься лёгкой атлетикой также могут все другие желающие школьники. То есть, необязательно для этого ранее состоять в ДЮСШ, можно прийти с нулевой подготовкой и начать тренироваться. Для этого необходимо обратиться в саму городскую федерацию либо записаться через ДЮСШ №9», - заявил Алтай Кульгинов.

Далее аким рассказал, что поддержка также оказывается и по другим видам детско-юношеского спорта. В городе работают 11 детско-юношеских спортивных школ с охватом более 8 тысяч детей. По словам акима, за счёт направления дополнительного финансирования увеличится охват детей более чем на 50%. Также больше станет и количество дворовых клубов. На первом этапе их количество будет увеличено с 30 до 50. Это позволит охватить разными видами спорта вдвое больше детей.

«В рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город» за последние два года построили 400 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары), в 4-х жилых массивах ведём строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, также строим центр по настольному теннису. Работы по развитию массового спорта ведём на системной основе», - подытожил Алтай Кульгинов.





Ранее сообщалось, что в Нур-Султане стартовал прием документов в спортивные школы города на 2021-2022 учебный год.