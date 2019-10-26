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Алтай Кульгинов проверил готовность столичных коммунальных служб к зиме

26 Октября 2019 23:38
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Алтай Кульгинов проверил готовность столичных коммунальных служб к зиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов проверил готовность коммунальных служб всех четырех районов города к предстоящей зиме и побеседовал с работниками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

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Аким столицы проверил готовность коммунальных служб к зиме
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В уборке дорог и улиц будут задействованы почти 2 тыс. ед. техники, только ручной уборкой будут заняты порядка 3,5 тыс. людей.
А. Кульгинов подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание очистке подъездных путей к социальным объектам, тротуаров для пешеходов, остановок. Также совместно с КСК необходимо усилить работы по уборке внутридворовых территорий, ведутся приготовления к подготовке запаса песко-соляной смеси.
Аким столицы отметил, что необходимо создавать условия для работников: своевременно выплачивать заработную плату, организовывать горячее питание, обновлять технику. Планируется закупить дополнительно более 100 единиц техники. Закуп спецтехники будет осуществляться за счет сэкономленных средств в результате ликвидации АО «Астанаэнергосервис».
А. Кульгинов поблагодарил работников за нелегкий и благородный труд, ведь благодаря их работе город находится в чистоте, что несомненно создает комфортные условия для проживания горожан.
Фото: astana.gov.kz
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Ключевые слова: Нур-Султан,
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