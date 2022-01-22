Алтай Кульгинов провел прием граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о том, что принял 10 семей во время онлайн-приема граждан, передает МИА «Казинформ».

«Продолжаем проводить онлайн-приемы граждан. Принял еще 10 семей. Поступило порядка 30 вопросов. Большая часть касается сферы ЖКХ, образования, медицины и др.

К примеру, в прошлом году мы построили рекордное количество социальных объектов: доступного льготного жилья (запустили специальную жилищную программу), 15 школ на 40 тыс. ученических центров, «Доктор у дома», 200 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары), построили и отремонтировали свыше 100 улиц, провели газораспределительные сети к девяти жилым массивам и др. Все это также итог вовлечения горожан в развитие города. В прошлом году с коллегами на приёмах граждан приняли более пяти тысяч горожан.

Для того чтобы в текущем году также не снижать планку, задел начали готовить еще с прошлого года. Так, по поручению Главы государства в текущем году построим еще 10 тысяч социальных квартир, 16 школ, расширим сеть медцентров и др. социально важных объектов.

Приемы граждан, объезды районов, непосредственные встречи с горожанами на местах позволяют нам вносить дополнения в развитие города с учетом мнения жителей.

В усилении обратной связи нам также помогают наши соццентры: Центр поддержки института семьи «Жануя», Единый центр по оказанию услуг в сфере жилья, центр iQala, Центр обслуживания молодежи», - написал аким столицы.