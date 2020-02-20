Алтай Кульгинов провел прием граждан в партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов провёл прием граждан в общественной приёмной в городском филиале партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города Нур-Султан.

Жители обратились по вопросам ЖКХ, трудовых споров, участия в жилищных программах, получения медпомощи и АСП, трудоустройства и так далее.

Так, жительница города Е. Назипа поблагодарила ответственные госорганы за открытость и доступность, «вопросы не оставляют открытыми, всегда отвечают, решают по мере возможностей».

Также записавшиеся поднимали вопросы долевого строительства. В текущем году планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию 20 проблемных ЖК, порядка восьми тыс. дольщиков смогут получить жильё и оформить документы. В 2019 году в эксплуатацию сданы 10 ЖК.

Акиматом столицы на постоянной основе проводятся приемы граждан. Большая часть вопросов обратившихся решена, остальные находятся на контроле.