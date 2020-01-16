Алтай Кульгинов проконтролировал ход своевременной уборки и вывоза снега в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До начала рабочего дня аким столицы Алтай Кульгинов совершил объезд по нескольким точкам города, в том числе территориям частного сектора, и проконтролировал ход своевременной уборки и вывоза снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

«Акимы районов каждый день обходите свои территории и смотрите, где нужно убрать снег. Сейчас особое внимание нужно уделить мерам по усилению противопаводковых мероприятий, КСК и подрядные организации должны активизировать свою работу. Помимо территорий соцобъектов, проезжей части, пешеходных дорог, также активно нужно очищать дворовые территории. Должно быть чёткое распределение зон ответственности между КСК и подрядными организациями. Подрядные организации, которые не справляются с работой, не должны заниматься уборкой снега. Зима ещё не закончилась, нужно продолжать активно очищать и вывозить снег. Закупили новую спецтехнику, необходимо ее использовать на полную мощность», - сказал Алтай Кульгинов.





Всего за зимний период было вывезено 1 819 551 куб. м. снега (151 629 рейсов), что на 575 324 куб. м. снега больше (46,2%), чем за аналогичный период прошлой зимы.

Для уборки дорог и тротуаров от снега в декабре 2019 - январе 2020 года в парк коммунальных служб города поступило свыше 130 единиц спецтехники. Это самосвалы, лаповые погрузчики, автогрейдеры, комбинированные дорожные машины с распределителем сухих противогололедных материалов, тракторы и т.д.

Планируется, что дополнительно поступят ещё почти 50 единиц спецтехники, которую можно будет использовать весной и летом. Спецтехника закуплена за счёт оптимизации средств и за счёт совместного закупа с АО «БРК-Лизинг». Большая часть техники - отечественного производства.





Тем самым закуп и обновление техники позволили создать более комфортные условия труда для работников и повысить качество саночистки.

По поручению акима столицы Алтая Кульгинова с января 2020 года сотрудникам коммунальных служб подняли заработную плату от 10 до 45%. Кроме этого, введена стимулирующая система оплаты труда, что также позволило увеличить оклад коммунальщиков.



