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Алтай Кульгинов прокомментировал проверку акимата Антикоррупционной службой

Автор:  
Арайлым Мұрат
30 Июня 2021, 13:21
Алтай Кульгинов прокомментировал проверку акимата Антикоррупционной службой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов прокомментировал проверку акимата Нур-Султана Антикоррупционной службой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционая служба специально создана для борьбы с коррупционными проявлениями. С местными исполнительными органами у нас проводится совместная работа по анализу внутренних и внешних рисков. Это очень важная и необходимая работа. Где есть человеческий фактор, там всегда есть риск. Администратор бюджетных программ администрирует большими средствами. Естественно, нужен контроль, риски нужно анализировать», - прокомментировал аким столицы.

По его словам, в этом вопросе есть две стороны медали. Первая – не блокировать управленческие решения, то есть не мешать работе. Вторая – не допустить нарушений.

«Это очень правильная работа. Проводится работа со всеми государственными органами. Мы тоже выступаем за то, чтобы совместно снижать риски коррупции. Мы видим выход путем внедрения цифровизации государственных услуг. Несколько лет назад распределение мест в детских садах проводилось в режиме оффлайн. Вживую люди приходили, договаривались. Сейчас все перешло в онлайн, мы исключили человеческий фактор. То же самое касается госзакупки детского питания. Мы тоже перешли на онлайн формат. Таких примеров очень много», - добавил Алтай Кульгинов.


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