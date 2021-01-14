Алтай Кульгинов прокомментировал проблему незаконных парковок в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов выразил свое мнение касательно проблемы незаконных парковочных пространств в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Нужно верить закону. Во-первых, договор не будет исполняться там, где он неправильно реализуется. А где доступное жилье, где без согласия акимата начали открывать парковочные места - это незаконно. Поэтому здесь нужно принимать решения строго по закону», - пояснил аким столицы.
По его словам, акимат будет поддерживать тех, кто работает по закону.
«Мы хотим, чтобы жители не испытывали трудности и не платили лишние деньги. Возле Дома министерств, в районе жилого комплекса «Нурсая», там они правильно работают. Где пошли без согласования акимата, там уже не можем запустить. Жалобы со стороны жителей поступали, контрольно-проверяющие органы начали задавать вопросы им. Поэтому мы сказали: нужно все делать согласно закону», - пояснил аким.
Напомним, в ноябре акиматом Нур-Султана за несоблюдение договорных обязательств и игнорирование требований подано заявление в суд о расторжении договора с ТОО «Парковочное пространство». В акимате пояснили, что предприятие без законных оснований (за исключением бульвара «Нуржол») установило паркоматы, дорожные знаки и информщиты вдоль городской улично-дорожной сети.
На обвинение в незаконной установке платных парковок затем ответили в ТОО «Парковочное пространство Астаны». Оно опровергло заявление акимата о том, что за несоблюдение договорных обязательств и игнорирование требований акиматом подано заявление в суд о расторжении договора с ТОО «Парковочное пространство Астаны».
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