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    15:04, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Алтай Кульгинов прокомментировал инициативу о выборах сельских акимов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов прокомментировал планируемые в Казахстане выборы сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По выборности акимов. Да, в целом идея обсуждается. Вы знаете, что по поручению Главы государства в ближайшее время начнется выборность поселковых акимов. На мой взгляд, это нужно делать поэтапно, не сразу. Да, во всех развитых странах губернаторы и мэры избираются, я думаю, мы тоже к этому придем, это вопрос времени. Сейчас начнется выборность поселковых акимов», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы жителей в ходе отчетной встречи с населением.

    Напомним, 15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. В Общенациональном плане мероприятий по реализации Послания Главы государства отмечалось, что выборы сельских акимов в Казахстане могут пройти в 2021 году.


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