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    20:25, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Алтай Кульгинов призвал жителей сообща развивать столицу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о запуске сайта «Birge». Посредством этой площадки жители могут оставлять свои предложения по развитию города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    «Дорогие жители и гости столицы! Как вы знаете, районы нашей столицы развиваем по принципу полицентричности. Это когда в шаговой доступности расположены социальные объекты, благоустроены места для времяпровождения, развита инфраструктура, есть свои зеленые сады и т.д.

    К нам через социальные сети и мессенджеры поступают ваши предложения по развитию города. Нас это очень радует. Для того чтобы систематизировать данную работу и сообща с вами развивать нашу столицу, запустили сайт Birge. На сайте вы можете оставить предложения и свое видение по разным направлениям.

    Отдельно выделили такие категории, как снос аварийного ветхого жилья, экология, газификация, озеленение, общественное пространство, уличное освещение, защита животных, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, образование, безопасность, здравоохранение, социальная сфера, урбанистика - городская среда, бизнес, транспорт, санитарная очистка.

    Процесс функционирования платформы прост: первое - предложение идеи, второе - отбор, третье - реализация проекта. Самые лучшие предложения жителей реализуем в городе!

    Столицу развиваем в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город», сделать город по-настоящему комфортным сможем сообща!» - написал аким столицы.


    Теги:
    Астана Акимат Общество Благоустройство
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