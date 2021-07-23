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Алтай Кульгинов призвал горожан вакцинироваться в срочном порядке

23 Июля 2021 13:58
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Алтай Кульгинов призвал горожан вакцинироваться в срочном порядке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов призвал всех жителей столицы в срочном порядке вакцинироваться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу градоначальника в сети Instagram.

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«Ежедневно горожане контактируют с определённым количеством людей: в дороге, на работе, с родными и т.д. К сожалению, не все на должном уровне соблюдают меры безопасности. Несоблюдение саннорм и отсутствие элементарного инстинкта самосохранения обходится нам всем «дорогой ценой». Человеческими жизнями, пошатнувшимся здоровьем жителей.
Призываю всех в срочном порядке вакцинироваться. Только вакцинация позволит вам и вашим родным избежать попадания на реанимационные койки, прохождения курса реабилитации после перенесённой болезни, приема антибиотиков и других лекарств.
Важность вакцинации также обсудили с представителями строительных компаний города. На этот год у нас достаточно высокая планка: это и увеличение объема строительства льготного доступного жилья, строительство учебных заведений, социальных объектов и т.д. Но в случае, если в коллективах не будет иммунитета, то работы на объектах будем приостанавливать.
Только за счет вакцинации мы сформируем коллективный иммунитет», - написал аким столицы.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Общество   #Вакцинация  
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