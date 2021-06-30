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    13:06, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Алтай Кульгинов призвал астанчан активно вакцинироваться

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал на онлайн-брифинге в СЦК о том, что сейчас вакцинировано свыше 70 % работников коммунальных служб и 90 % медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас идет активная вакцинация коллективов и жителей города. Мы открыли 100 пунктов вакцинации, все амбулаторные поликлиники как частные, так и государственные работают ежедневно, также в крупных торговых центрах открыли пункты вакцинации», - отметил аким Нур-Султана.

    Он напомнил, что в целях стимулирования объявили розыгрыш ценных призов, чтобы мотивировать людей вакцинироватья.

    «Как говорят эксперты, другого пути борьбы с пандемией не существует. Мы должны увеличить количество вакцинированных и выработать коллективный иммунитет. Сейчас свыше 90% медработников вакцинированы, свыше 70% работников коммунальных служб, также работают мобильные группы, выезжают в коллективы и помогают вакцинировать. Это очень важная работа. Призываю всех горожан скорейшим образом вакцинироваться и защитить себя и своих близких», - добавил Алтай Кульгинов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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