Алтай Кульгинов призвал астанчан активно вакцинироваться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал на онлайн-брифинге в СЦК о том, что сейчас вакцинировано свыше 70 % работников коммунальных служб и 90 % медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас идет активная вакцинация коллективов и жителей города. Мы открыли 100 пунктов вакцинации, все амбулаторные поликлиники как частные, так и государственные работают ежедневно, также в крупных торговых центрах открыли пункты вакцинации», - отметил аким Нур-Султана.

Он напомнил, что в целях стимулирования объявили розыгрыш ценных призов, чтобы мотивировать людей вакцинироватья.

«Как говорят эксперты, другого пути борьбы с пандемией не существует. Мы должны увеличить количество вакцинированных и выработать коллективный иммунитет. Сейчас свыше 90% медработников вакцинированы, свыше 70% работников коммунальных служб, также работают мобильные группы, выезжают в коллективы и помогают вакцинировать. Это очень важная работа. Призываю всех горожан скорейшим образом вакцинироваться и защитить себя и своих близких», - добавил Алтай Кульгинов.