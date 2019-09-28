Алтай Кульгинов принял граждан в общественной приемной партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов провёл личный приём граждан в общественной приёмной партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

На расширенном заседании Политического совета «Nur Otan», прошедшем в августе текущего года, Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил усилить взаимодействие с населением и, в частности, активизировать работу общественных приемных партии. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил перейти на принцип «слышащего государства».

Таким образом, жители обратились по вопросам получения медпомощи, участия в жилищных программах, обеспечения углем на зимний период, трудоустройства и т.д. Так, мать 4 детей Динара получила консультацию по участию в программе «1000 мест - уличная торговля», устройству детей в детские сады и т.д.

За 3 месяца аким столицы на личном приеме граждан принял свыше 450 человек. Приемы граждан также проходят в районных акиматах и в Центре поддержки института семьи «Жанұя».

Работа ведется по каждому обращению, например, часть обратившихся проходит обучение на получение профессии, астанчане получили направления в детские сады, медпомощь, встали в очередь на получение жилья и т.д.

Ранее сообщалось, 21 августа в Нур-Султане под председательством Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева прошло расширенное заседание Политического совета партии «Nur Otan». В ходе выступления Первый Президент Казахстана предложил Программу системной партийной перезагрузки «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем – 7 импульсов партии «Nur Otan».

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.