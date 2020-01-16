Алтай Кульгинов пригласил на работу в акимат участников Президентского кадрового резерва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов встретился с членами Президентского кадрового резерва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

На встрече обсуждены перспективные направления развития города, в том числе вопросы урбанистики, коммерциализации технологий, а также развитие программы «Экономика простых вещей».

«Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев - Президент РК – прим. ред.) на встрече с представителями Президентского кадрового резерва дал ряд поручений по дальнейшему развитию государственного аппарата. В эпоху четвертой технологической революции нам нужны специалисты-прагматики, которые думают по-новому. В век цифровизации государственный служащий должен обладать такими качествами. Одной из основных задач госаппарата является воплощение в жизнь концепции «Слышащего государства», наша задача – оперативно и эффективно реагировать на актуальные запросы граждан. Президентский кадровый резерв – это социальный лифт для молодежи, который соответствует принципу меритократии. Поддержка и развитие молодежи, улучшение человеческого капитала являются одной из наших приоритетных задач. Приглашаю вас на работу в городской акимат. Для образованной и креативной молодежи наши двери всегда открыты. Вы прошли качественный отбор, состоящий из нескольких этапов. Из 13 тыс. в резерв прошли 300 специалистов», - сказал аким города Алтай Кульгинов.

Аким столицы пожелал участникам добросовестно трудиться на благо процветания страны и быть примером для подрастающего поколения.

Стоит отметить, что встречи с участниками Президентского молодежного кадрового резерва также будут проходить и в дальнейшем. О количестве принятых на работу сотрудников будет дополнительно сообщено после назначения, отметили в акимате столицы.

Напомним, 15 января в Акорде прошла встреча Главы государства с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.

Как отмечал ранее Глава государства, в этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов.

Изначально о своем желании участвовать в отборе в Президентский кадровый резерв заявляли 13 тысяч человек.