Алтай Кульгинов пригласил астанчан очистить берега рек Есиль и Карасу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов пригласил астанчан принять участие в очистке берегов рек Есиль и Карасу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 июля стартовало экологическое движение #Birge #TazaQazaqstan . В эту субботу 27 июля мы принимаем экологическую эстафету. Предлагаем очистить берега рек Есиль и Карасу по объездной с аэропорта в сторону карагандинской трассы. Всех неравнодушных приглашаем принять участие», - написал в Twitter Алтай Кульгинов, прикрепив к посту фото загрязненных берегов рек.

Напомним, старт экологической акции «Бірге – Таза Қазақстан» дал Премьер-Министр РК Аскар Мамин. Вместе с главой Кабмина в минувшую субботу берег Кояндинского водохранилища в Нур-Султане от мусора очищали члены Правительства РК, аким столицы, аким Акмолинской области, представители государственных и общественных организаций, дипломатического корпуса, местных исполнительных органов, студенты, волонтеры.



«Я уверен, что акция получит широкое распространение, станет общереспубликанской и найдет отклик среди граждан. Акция «Бірге – Таза Қазақстан» позволит улучшить экологическую обстановку в стране», - подчеркнул Аскар Мамин, призвав акимов всех уровней поддержать инициативу.