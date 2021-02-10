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    14:16, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Алтай Кульгинов предложил иностранному гражданину присоединиться к проекту развития города

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Иностранный гражданин, приехавший в Нур-Султан из Испании Диего Амадо в ходе отчетной встречи акима с населением предложил закрыть часть движений в выходные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я живу в Нур-Султане четыре года. Мне понравилась ваша презентация. Также у меня есть маленькое предложение, к примеру, в Мадриде, откуда я приехал, в выходные дни - в воскресенье или в праздничные дни - закрывается часть трафика (движения) в центре города для того, чтобы разрешить людям ездить на велосипеде, гулять и так далее. Это дает возможность развиваться и в экологическом направлении, и улучшать качество воздуха в выходные», - предложил иностранный гражданин Диего.

    «Спасибо, Диего, за интерес в развитии столицы. Мы смотрим опыт других стран мира. У нас имеется мастер-план «Нур-Султан - комфортный город». Согласно плану у нас имеются главные три цели: во-первых, город должен стать здоровым, устойчивым и пригодным для жизни. Ваша идея - создать больше возможностей для пешеходов. Как вы видели в презентации, у нас есть такие планы. Позвольте вас пригласить присоединиться к проекту. Мы были бы рады вас видеть в нашей команде», - обратился аким.

    В свою очередь, Диего Амадо, согласившись, ответил, что он будет рад помочь поделиться опытом Мадрида.

    Ранее Алтай Кульгинов отметил, что акимат планирует закрыть некоторые улицы в выходные дни для более комфортного передвижения граждан.


    Теги:
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