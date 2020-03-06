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Алтай Кульгинов поздравил ветерана ВОВ с наступающим 8 марта
6 Марта 2020 19:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов поздравил ветерана ВОВ Нуршиду Ахметову с наступающим Международным женским днем 8 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
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Нуршида Ахметова поделилась своими воспоминаниями о годах войны и послевоенной жизни, «пусть небо будет мирным, и нас обходят все невзгоды».
В годы войны ветеран служила в медицинской части при разведывательном отделе, в День Победы 9 мая 2020 года Нуршиде Ахметовой исполнится 98 лет.
Аким города Алтай Кульгинов поблагодарил Нуршиду Ахметову за отвагу и героизм, пожелал всем ветеранам крепкого здоровья и благополучия.
Ключевые слова: Нур-Султан,
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