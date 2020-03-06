Алтай Кульгинов поздравил ветерана ВОВ с наступающим 8 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов поздравил ветерана ВОВ Нуршиду Ахметову с наступающим Международным женским днем 8 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Нуршида Ахметова поделилась своими воспоминаниями о годах войны и послевоенной жизни, «пусть небо будет мирным, и нас обходят все невзгоды».

В годы войны ветеран служила в медицинской части при разведывательном отделе, в День Победы 9 мая 2020 года Нуршиде Ахметовой исполнится 98 лет.

Аким города Алтай Кульгинов поблагодарил Нуршиду Ахметову за отвагу и героизм, пожелал всем ветеранам крепкого здоровья и благополучия.