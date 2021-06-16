Алтай Кульгинов поздравил столичных выпускников - обладателей знака «Алтын белгі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 403 ученика закончили школу со знаком «Алтын белгі». Еще 367 учащихся закончили учебу с отличием. Сегодня аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram поздравил выпускников и дал им наставления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«У выпускников школ наступает пора ставить перед собой еще более значимые цели! Для них открывается новый этап в жизни. Поистине волнующий, но и в то же время трепетный период. Многие уже определились с будущей профессией и шаг за шагом будут идти к намеченной цели», - написал на своей странице аким.

В своем посте аким поздравил отличников.

«Поздравил обладателей знака «Алтын белгі». А их у нас 403 школьника! Еще 367 учащихся закончили учебу с отличием. Этот учебный год был нелегким для всех, тем не менее, наши школьники на республиканских олимпиадах и конкурсах, в том числе на международных завоевали почти 1400 медалей! Сборная команда столицы 14-й год подряд занимает общекомандное 1-место и звание «Лучшая олимпийская команда». Все это итог ежедневного скрупулезного труда наших учащихся, учителей, родителей; желание и стремление получать новые знания», - написал Алтай Кульгинов.

По словам акима, каждый выпускник заслуживает похвалы. Ведь школа дала им хороший багаж для будущего и в новый большой этап жизни они заходят с накопленными знаниями.

«Дальше – больше! Вам предстоит еще многому научиться, освоить новые навыки и умения. Вам покорится еще не одна вершина, но в то же время будут преграды. Главное – верьте в себя, свои силы. Ничего не дается легко, только трудом и знаниями вы сможете достичь желаемых результатов и стать достойным гражданином своей страны, своего города», - поздравил выпускников аким.

В заключение аким отметил, что государство со своей стороны будет и дальше создавать условия для получения качественного образования, комфортного обучения и т.д. Он отметил, что столица является городом для реализации самых смелых идей, площадкой для старта в будущей профессии!

Фото: Александр Куприенко



