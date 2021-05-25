Алтай Кульгинов поздравил казахстанских выпускников с окончанием учебного года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram поздравил выпускников, а также рассказал об условиях, которые создаются государством для получения знаний, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие выпускники, сегодняшний день - последний звонок - для вас и ваших родителей является одним из памятных и трогательных дней в жизни! Вы вступаете во взрослую жизнь. Впереди у вас начало нового и ответственного этапа в вашей жизни.

Все эти годы в стенах школ благодаря самоотверженному труду учителей вы получали новые знания, участвовали в олимпиадах и занимали места, обрели друзей. Одним словом - вы росли!

В период пандемии вы показали свои лучшие качества: ответственность, дисциплину, навыки самостоятельного труда. Вы являетесь гордостью родителей и педагогов. Впереди вас ждут студенческие времена, мир новых знаний, впечатлений и знакомств!

Каждый из вас уже определился с будущей профессией. Главное - верьте в себя и в свои силы. Трудности в жизни будут, но самое важное - не бояться и не стоять на месте, ни в коем случае не опускать руки, трудиться каждый день.

Государством уделяется особое внимание созданию условий для получения качественных знаний: строятся учебные заведения, выделяются гранты на обучение, оказывается помощь при трудоустройстве, педагоги из года в год повышают квалификацию. Не менее важным направлением является жилищный вопрос. По данному вопросу по поручению руководства страны мы также ведём большую системную работу.

Разработана концепция программы «Elorda Jastary». В ней указаны основные направления: качественное и доступное образование, льготное жилье, помощь в трудоустройстве и развитии молодежного предпринимательства, профориентация, досуг, ведение здорового образа жизни и т.д.

Столица – город, где сбываются мечты. И ваши мечты обязательно сбудутся! Желаю вам крепкого здоровья, больших успехов, покорения вершин!», - написал аким.