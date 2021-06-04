Алтай Кульгинов поздравил казахстанцев с Днем государственных символов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов опубликовал поздравление с Днем государственных символов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу градоначальника в сети Instagram.

«Сердечно поздравляю с 4 июня - Днём государственных символов Республики Казахстан!

Герб, флаг и гимн - главная ценность нашего независимого государства и народа страны. Почитание государственных символов - священный долг каждого из нас.Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!», - написал аким.