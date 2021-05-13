Алтай Кульгинов поздравил горожан с праздником Ораза айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram поздравил жителей и гостей города с праздником Ораза айт. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Уважаемые жители и гости столицы!

Сердечно поздравляю вас с праздником Ораза айт!

В течение священного месяца Рамазан в нашем городе было сделано немало добрых дел. Благотворительные акции стали большой поддержкой для нуждающихся граждан.

Праздник Ораза айт, подводящий итоги месяца Рамазан, стал не только религиозным, но и национальным праздником.

В священный праздник Ораза айт желаю каждой семье благополучия, крепкого здоровья и успехов!» – поздравил аким столицы