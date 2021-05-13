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    10:18, 13 Май 2021 | GMT +6

    Алтай Кульгинов поздравил горожан с праздником Ораза айт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram поздравил жителей и гостей города с праздником Ораза айт. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «Уважаемые жители и гости столицы!

    Сердечно поздравляю вас с праздником Ораза айт!

    В течение священного месяца Рамазан в нашем городе было сделано немало добрых дел. Благотворительные акции стали большой поддержкой для нуждающихся граждан.

    Праздник Ораза айт, подводящий итоги месяца Рамазан, стал не только религиозным, но и национальным праздником.

    В священный праздник Ораза айт желаю каждой семье благополучия, крепкого здоровья и успехов!» – поздравил аким столицы


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