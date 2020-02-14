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Алтай Кульгинов посетил контррегулятор, защищающий город от паводков

14 Февраля 2020 21:11
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Алтай Кульгинов посетил контррегулятор, защищающий город от паводков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов посетил контррегулятор, защищающий город и окрестности от паводков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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В ходе выезда акиму было доложено о готовности гидротехнических сооружений, о состоянии Астанинского водохранилища, обсуждены вопросы, связанные с принятием и пропуском паводковых вод.


Алтай Кульгинов подчеркнул, что необходимо постоянно мониторить состояние контррегулятора и держать ситуацию по противопаводку на контроле. Акимом столицы утверждён комплексный план противопаводковых мероприятий, создан штаб. Таким образом, утвержден план по пропуску весенних паводковых вод, по очистке арычно-лотковых сетей и ливневой-канализационной системы.


За зимний период вывезено почти 3,7 млн куб.м.снега (300 тыс. рейсов), что на более 50% больше, чем за аналогичный период прошлой зимы. В день КамАЗы совершают до 2,5 тыс. рейсов. Ежедневно очищают город от снега порядка 2 тыс. ед.техники и более 1,5 тыс. дорожных рабочих. В период буранов и сильных снегопадов привлекается дополнительное количество спецтехники сторонних организаций.


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Ключевые слова: Нур-Султан,
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