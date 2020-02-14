Алтай Кульгинов посетил контррегулятор, защищающий город от паводков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов посетил контррегулятор, защищающий город и окрестности от паводков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В ходе выезда акиму было доложено о готовности гидротехнических сооружений, о состоянии Астанинского водохранилища, обсуждены вопросы, связанные с принятием и пропуском паводковых вод.

Алтай Кульгинов подчеркнул, что необходимо постоянно мониторить состояние контррегулятора и держать ситуацию по противопаводку на контроле. Акимом столицы утверждён комплексный план противопаводковых мероприятий, создан штаб. Таким образом, утвержден план по пропуску весенних паводковых вод, по очистке арычно-лотковых сетей и ливневой-канализационной системы.

За зимний период вывезено почти 3,7 млн куб.м.снега (300 тыс. рейсов), что на более 50% больше, чем за аналогичный период прошлой зимы. В день КамАЗы совершают до 2,5 тыс. рейсов. Ежедневно очищают город от снега порядка 2 тыс. ед.техники и более 1,5 тыс. дорожных рабочих. В период буранов и сильных снегопадов привлекается дополнительное количество спецтехники сторонних организаций.