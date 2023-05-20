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Алтай Кульгинов посетил больницы Карагандинской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2023, 17:58
Алтай Кульгинов посетил больницы Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в рамках национального проекта Модернизации сельского здравоохранения планируется построить 92 объекта первичной медико-санитарной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В числе объектов, которые будут построены, 47 медицинских пунктов, 34 фельдшерско-акушерских пункта, 11 врачебных амбулаторий. Проект также предусматривает модернизацию действующих центральных больниц городов Балхаш и Темиртау с проведением капитального ремонта и оснащения медицинским оборудованием: КТ, МРТ, ангиографом, аппаратами УЗИ экспертного класса, оборудованием для отделений реанимации, операционной и др.

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«Повышение качества и доступности медицинской помощи – первоочередные задачи, стоящие перед Правительством и акиматами. В Карагандинской области завершено строительство долгостроя – многопрофильной детской больницы, в новый онкологический диспансер будет приобретен современный линейный ускоритель. В рамках строительства 13 перинатальных центров по всей стране, один из них будет построен в этом регионе. Кроме того, планируется строительство университетской клиники», — сообщил Алтай Кульгинов.

Актуальной проблемой для Карагандинской области является дефицит врачей. В общей сложности требуется 66 специалистов, в том числе терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, фтизиатры, онкологи и другие. Для решения этой задачи при содействии Министерства здравоохранения РК в прошлом году были трудоустроены 156 молодых врачей, 39 из них – в селах. Кроме этого, в рамках государственного образовательного заказа на подготовку профильных специалистов выделено 182 гранта. В текущем году акиматом Карагандинской области рассматривается вопрос обеспечения социальной поддержкой медработников, направленных для работы в сельскую местность, а также подъемными пособиями в размере от 1,5 до 5 млн тенге.

Наряду с дефицитом кадров проблемным вопросом здравоохранения остается недостаточный уровень оснащенности медицинской техникой и износ оборудования, достигший 60%. Для решения этого вопроса в 2023-2025 гг. для материально-технического оснащения организаций здравоохранения из республиканского бюджета предусмотрено выделение 18,2 млрд тенге.

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Карагандинская область   Акимат   Здравоохранение   Алтай Кульгинов  
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