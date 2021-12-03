Алтай Кульгинов пообещал увеличить количество автобусов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о ситуации с общественным транспортом в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несколько лет назад город приобретал в автопарки более 700 автобусов Iveco. Сейчас по ним производятся выплаты по кредитам – ежегодно CTS выплачивает 12 млрд тенге. В предыдущем году мы приобрели 100 электробусов – тоже через банки – один Коммерцбанк, второй ЕБРР. По Коммерцбанку мы в этом году закрыли долги, теперь остаются платежи по ЕБРР – примерно свыше 6 млрд тенге ежегодно», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

По его словам, количество жителей города увеличивается. Соответственно, больше требуется и количество единиц общественного транспорта.

«Имеются частные автопарки, но, с учетом увеличения количества жителей, – каждый год плюс 55-60 тыс. человек – количество автопарка и общественного парка мы тоже должны увеличивать. Поэтому частный инвестор за свои деньги в этом году построил автобусный парк, и начиная с этого года в ближайшие пять-шесть лет увеличится количество автобусов. В ближайшее время есть планы поставить дополнительно 100 электробусов за счет частных инвестиций. То есть, мы создаем условия, будем предоставлять линии общественного транспорта через конкурс, будем субсидировать. Общественный транспорт - не сказать, что это выгодный бизнес. Это социальный проект, и общественный транспорт везде субсидируется. И мы будем субсидировать. Такой вид поддержки мы будем оказывать инвестору», - пообещал аким.

Акимат призывает поступать аналогичным образом и другие автопарки.

«Кроме того, мы другим паркам тоже говорим: увеличивайте за счет своих инвестиций количество автобусов. Мы больше линий будем выделять и будем субсидировать. Только так. То есть, вы видите сколько средств мы тратим на приобретение. Вот когда мы приобрели Iveco, 100 электробусов, и есть возможность создать условия, и на это инвесторы согласны. В первом квартале (купят электробусы - корр.), но автобусный парк уже построен рядом новым вокзалом «Нурлы жол». Мы провели ряд встреч с иностранными инвесторами – у них есть партнеры, будут поставлять сюда в город электробусы за счет частных инвестиций, и мы будем субсидировать. Только так я вижу решение, потому что из бюджета нужно тратить колоссальные средства, когда есть возможность сделать за счет бизнеса и это выгодно бизнесу. Мы выбрали этот путь», - заключил А. Кульгинов.