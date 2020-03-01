Алтай Кульгинов поблагодарил коммунальщиков за их труд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов поздравил коммунальщиков с Днем благодарности и отметил важность их благородного и достойного труда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

«Вы работаете и днем, и ночью, несмотря на погодные условия: в жару, в морозы, в бураны. Вы убираете город, делаете его более комфортным и удобным. Со своей стороны оказываем поддержку и стараемся улучшать условия труда: обновляем парк коммунальных служб. Мы ценим ваш труд. Спасибо вам за вашу нелегкую, но благородную работу», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

По поручению акима столицы Алтая Кульгинова с начала 2020 года коммунальщикам подняли заработную плату, выплачивают премиальные.

Алпысбай Хамытбек работает в коммунальной службе шесть лет и отмечает, что впервые видит такое большое количество осадков.

«Так как я живу за городом, в пригороде, то встаю где-то в 3:30, за нами приезжает автобус. В шесть часов утра мы уже приступаем к работе. Учитывая непрекращающиеся бураны, осадки, работы много. Бывало, что по два-три дня во время непогоды мы с ребятами не ездили домой, оставались на работе в городе, так как нужно было заступать на смену. Я работаю в коммунальной службе уже шестой год, за все это время столько снега не видел. В непогоду зачастую нашу работу видят не все: так как вот уберем территорию, завтра эта же территория выглядит так, как будто не убирали. Мы не жалеем сил и работаем для того, чтобы город был чистым», - сказал Алпысбай Хамытбек.

Коммунальщики города работают в усиленном режиме. За зимний период было вывезено более пяти млн 28 тыс. кубометров снега, за аналогичный период прошлого года было вывезено один млн 900 тыс. кубометров снега.

Так, по данным РГП «Казгидромет», в феврале осадков выпало в три раза выше нормы (при норме 15 мм выпало 45 мм). В январе при норме 16 мм выпало 53 мм, в декабре 39 мм (при норме 22), в ноябре почти в два раза выше нормы. Таким образом, за прошлый зимний сезон с ноября по март выпало 99 мм снега, в текущем с ноября по февраль уже 184 мм, что практически в два раза выше нормы.





Фото: astana.gov.kz